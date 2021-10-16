أربيل تنظم أول ملتقى للتطوير الصناعي بتصورات عصرية

أربيل (كوردستان 24)- انطلق في عاصمة إقليم كوردستان أربيل اليوم السبت (ملتقى أربيل الأول للتطوير الصناعي) بإشراف وزارة التجارة والصناعة.

وقال المشرف على ملتقى أربيل للتطوير الصناعي خوشوي محمد لكوردستان 24، إن الملتقى يهدف إلى إبراز التطور الحاصل في إقليم كوردستان في المجالين الصناعي والاقتصادي.

وأضاف أن القطاع الصناعي له دور مهم في النهوض بواقع المنتجات المحلية، مشيراً إلى وجود مصانع جديدة في إقليم كوردستان بدأت تصدر الآن منتجاتها إلى بلدان عديدة.

وأشار محمد إلى أن التشكيلة الوزارية التاسعة تؤكد على أهمية تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على الإيرادات النفطية، مؤكداً أن القطاع الصناعي هو أحد القطاعات التي تسهم في تنويع الإيرادات.

وتابع "نريد توفير المزيد من فرص العمل لشباب كوردستان من خلال الاهتمام بالقطاع الصناعي، وأن لا يعتمد شبابنا على التعيينات والرواتب (الحكومية)".

وبحسب مراسلة كوردستان 24، ريناس علي فإن الملتقى سيناقش كذلك ملف السياحة في إقليم كوردستان من خلال عدة حلقات نقاشية، على أن يشارك في الحلقة الأولى أصحاب المشاريع الصناعية.

وسيشارك في الحلقة النقاشية الثانية وزير التجارة والصناعة ورئيس هيئة الاستثمار ووزير التخطيط، فضلاً عن لجنة الصناعة في برلمان كوردستان.