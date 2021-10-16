اقتصاد

إقليم كوردستان يمنح تراخيص لنحو 40 مشروعاً صناعياً كبيراً منذ عامين

حكومة إقليم كوردستان قررت منذ أن باشرت مهامها، بأن تكون نسبة العاملين المحليين في المعامل والمصانع داخل الإقليم 75 بالمئة.
author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان هيئة الاستثمار كوردستان مصانع كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- كشفت هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان السبت عن منح تراخيص لأكثر من 40 مشروعاً صناعياً كبيراً في الإقليم طيلة العامين الماضيين.

وقال رئيس الهيئة محمد شكري في حديث لكوردستان 24، إن حكومة إقليم كوردستان قررت منح تراخيص عمل لـ42 مشروعاً صناعياً كبيراً.

كذلك تمت الموافقة على 204 مصانع كبيرة من قبل هيئة الاستثمار، بحسب رئيس هيئة الاستثمار الذي كان يتحدث على هامش مشاركته في ملتقى أربيل للتطوير الصناعي.

وأشار شكري إلى أن حكومة إقليم كوردستان قررت منذ أن باشرت مهامها، بأن تكون نسبة العاملين المحليين في المعامل والمصانع داخل الإقليم 75 بالمئة.

وأكد أن هذا القرار قد طُبق في العديد من المصانع والمعامل.

 

 

 

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