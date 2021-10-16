سیاسة

السجن عشرة أعوام بحق محافظ سابق للمصرف المركزي الإيراني

author_image Kurdistan24 اربیل
إيران

أربيل (كوردستان 24)- أصدر القضاء الإيراني حكماً بالسجن عشرة أعوام بحق المحافظ السابق للمصرف المركزي ولي الله سيف، والسجن لفترات مختلفة بحق اثنين من معاونيه، لإدانتهم بالتلاعب بسوق العملات، وفق ما أفاد إعلام السلطة القضائية السبت.

وأوضح موقع "ميزان أونلاين" أن سيف البالغ من العمر حاليا 69 عاما، حكم عليه بالسجن عشرة أعوام لإدانته بتهم عدة، منها "الاهمال وسوء الإدارة"، و"زعزعة استقرار سوق القطع"، ما مهّد الطريق أمام عمليات صيرفة غير شرعية وصلت قيمتها الى 160 مليون دولار.

ويمكن لسيف الموجود خارج السجن أثناء المحاكمة، استئناف الحكم. وهو تولى حاكمية المصرف المركزي بين 2013 و2018، وكان من أبرز الأسماء في القطاع المالي الإيراني.

ودانه القضاء بـ"مخالفة تشريعات عدة أكثر من مرة"، شأنه شأن نائبه أحمد عراقجي الذي حكم عليه بالسجن ثمانية أعوام، وفق "ميزان أونلاين".

كما طال القضاء مساعد عراقجي رسول سجاد، وقضى بسجنه 13 عاما لادانته "بالمشاركة في تجارة نقدية غير شرعية وقبول رشى".

وأثارت هذه القضية اهتماما واسعا في الجمهورية الإسلامية نظرا لأنها المرة الأولى يخضع فيها مسؤولون على هذا القدر من الأهمية في المصرف المركزي للمحاكمة.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف