سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل بطريرك كنيسة المشرق الآشورية

ناقش الجانبان الوضع العام للمسيحيين في العراق وسوريا
author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان مسرور بارزاني بطريرك كنيسة المشرق الآشورية

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 16 تشرين الأول (أكتوبر) 2021، بطريرك كنيسة المشرق الآشورية في العالم البطريرك مار آوا الثالث والوفد المرافق له.

وفي اللقاء، جدد رئيس الحكومة تهانيه للبطريرك بمناسبة تنصيبه بطريركاً لكنيسة المشرق الآشورية، كذلك أبدى مجدداً دعم حكومة إقليم كوردستان لتعزيز ثقافة التسامح والتعايش السلمي وترسيخها بين مختلف مكونات إقليم كوردستان.

هذا ووجّه بطريرك كنيسة المشرق الآشورية شكره لرئيس الحكومة على دعمه، وأشار إلى أن كوردستان واحة للتعايش والحريات الدينية والتضامن بين مكوناتها، وقال إن رسالة جميع الأديان يجب أن تسهم في نشر السلام والمحبة.

وناقش الجانبان الوضع العام للمسيحيين في العراق وسوريا.

 

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