سیاسة

نيجيرفان بارزاني يصل إلى الدوحة

سيجتمع نيجيرفان بارزاني، في إطار زيارته، يوم غد الأحد، مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، وعدد من المسؤولین القطریین
author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان نيجيرفان بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- وصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء السبت، في زيارة رسمية إلى العاصمة القطرية لدوحة، حيث استقبل في مراسم من قبل جاسم بن سيف السليطي، وزير النقل والاتصالات القطري وعمر البرزنجي سفیر العراق في الدوحة.

وسيجتمع نيجيرفان بارزاني، في إطار زيارته، يوم غد الأحد، مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، وعدد من المسؤولین القطریین.

وسيبحث نيجيرفان بارزاني خلال اجتماعاته سبل تقوية علاقات إقليم كوردستان مع قطر إلى جانب علاقات العراق وقطر في المجال السياسي ومجالات التعاون المشترك وخاصة في قطاعات التجارة والصناعة وفرص تشغيل رؤوس الأموال والاستثمارات القطرية في إقليم كوردستان والعراق، أوضاع العراق والمنطقة بصورة عامة ومسائل أخرى تحظى بالاهتمام المشترك للجانبين.

 

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