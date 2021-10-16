سیاسة

كوردستان ترد على ائتلاف النصر: تصريحاتك تغطية على انكساراتك

"الشعب العراقي أيقن وأصاب في اختياره، وأظهر مدى قصر تلك السياسة المغامرة"
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‏المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل
‏المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل
کوردستان إقليم كوردستان ائتلاف النصر جوتيار عادل

أربيل (كوردستان 24)- ردت حكومة إقليم كوردستان السبت على تصريحات ائتلاف النصر الذي يقوده حيدر العبادي، ووصفتها بأنها محاولة للتغطية على انكساراته المتكررة.

وقال ‏المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل في بيان إنه "في بيان أصدره ائتلاف النصر، حيث يستذكر بتباهٍ قرارات رئيسه التي اُتخذت ضد مفاهيم الديمقراطية والشراكة ليغطي على انكساراته المتكررة وآخرها الانتخابات النيابية العراقية".

وأضاف أن "الشعب العراقي أيقن وأصاب في اختياره، وأظهر مدى قصر تلك السياسة المغامرة، وبدد تطلعاته الاستبدادية. وإن التاريخ أثبت على مر العقود فشل محاولات تشتيت وحدة الصف العراقي لمآرب شخصية ودونية".

وتابع عادل "تتطلع حكومة الإقليم لبناء مستقبل مشرق ومستقر تعيش تحت خيمته كل القوميات والمكونات الدينية والمذهبية، وتنبذ التفرد والهيمنة وسياسة الإخضاع بعناوين براقة لا يؤمن بها حتى مدعيها".

ولفت إلى أن "العراق اليوم أحوج أكثر من أي وقت مضى، إلى سياسة عقلانية رشيدة تنأى بنفسها عن التسلط والانحياز والاستخدام المفرط للقوة، ومنع بروز النزعات المتعصبة الضيقة".

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