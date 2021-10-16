سیاسة

رئيس إقليم كوردستان يجتمع مع وزير الخارجية القطري

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کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- بعد وصوله في زيارة رسمية إلى قطر، اجتمع نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، مساء السبت في العاصمة القطرية الدوحة، مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع على تقوية علاقات إقليم كوردستان والعراق مع قطر، وبحثا فرص تشغيل رؤوس الأموال والاستثمارات القطرية في إقليم كوردستان ومنه إلى عموم العراق، وخاصة في المجالات التي يحتاج إليها إقليم كوردستان والعراق، وخطوات فتح القنصلية العامة القطرية في أربيل.

الأوضاع في العراق ونتائج انتخابات مجلس النواب والعملية السياسية في البلد، آخر تطورات المنطقة بصورة عامة ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك للجانبين، شكلت محوراً آخر للاجتماع.

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