صدور النتائج النهائية للانتخابات العراقية 2021

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، منتصف ليلة السبت-الأحد، النتائج النهائية للانتخابات العراقية لعام 2021، والتي أجريت يوم الأحد الماضي وسط اجراءات أمنية مشددة.

وقال رئيس مجلس المفوضية، عدنان جليل، في مؤتمر صحفي عقد في بغداد داخل المنطقة الخضراء، "هذه النتائج تُعد أولية ويمكن الطعن فيها"، مشيرا الى ان نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 43 بالمئة.

وكشف أنّ "3681 محطة انتخابية تم عدّها يدوياً خلال الأيام الماضية"، ولم يذكر جليل أسماء القوى الفائزة أو عدد ما حصلت عليه من مقاعد برلمانية، لكنه أشار إلى أنها باتت موجودة الآن على موقع المفوضية الرسمي على شبكة الإنترنت.

ووفقاً للنتائج، فقد حل التيار الصدري في المرتبة الأولى بواقع 73 مقعداً برلمانياً من أصل 329، أعقبه تحالف "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بـ37 مقعداً، وحل تحالف "دولة القانون"، بزعامة نوري المالكي ثالثا، بواقع 34 مقعداً، كما حلّ في المرتبة الرابعة "الحزب الديمقراطي الكوردستاني" بزعامة الرئيس مسعود بارزاني، بواقع 33 مقعداً.

إلى ذلك ارتفع عدد مقاعد تحالف "الفتح"، الذي يمثل الجناح السياسي لـ"الحشد الشعبي"، من 14 إلى 17 مقعدا، وجاء سادسا "تحالف كوردستان"، الذي يضم "الاتحاد الوطني الكوردستاني" وقوى سياسية كوردستانية أخرى بواقع 16 مقعدا، بينما تراجعت حركة "امتداد" المدنية من 10 مقاعد إلى 9، وكذلك تحالف "عزم"، بواقع 12 مقعدا، ثم "إشراقة كانون" عند 6 مقاعد. فيما فاز مجموع المرشحين المستقلين الذين قدموا أنفسهم خارج إطار الأحزاب والكيانات السياسية وفازوا في هذه الانتخابات بـ 40 مقعدا.

واعلن زعيم "التيار الصدري"، مقتدى الصدر بيانا اعلن فيه عن قبوله للنتائج، فيما استبقت قوى سياسية حليفة لإيران اعلان النتائج النهائية وأعلنت "رفضها الكامل" للنتائج، فيما اعتبرتها انها مطعون في صحتها.