شفان برور وزارا باشا يطلقان "وطني" بين جبال روسيا

أربيل (كوردستان 24)- يستعد الفنان شفان برور والفنانة زارا باشا محوي، لإطلاق أغنية "وطني"، وهي أول اغنية مشتركة بينهما، حيث يتم تصوير الفيديو كليب بين جبال القفقاس في روسيا.

وعن هذا الانتاج المشترك قالت زارا لكوردستان 24 "أنا فخورة بهذا الانتاج، أنا أغني مع شفان برور العظيم، صوت طفولتي، صوت شعبي، لقد انتجنا اغنية رائعة باسم وطني والأغنية تتحدث عن حب الوطن وحب الشعب وهمومه وهي تثير الشجون".

وتم تسجيل الفيديو كليب في جبال القفقاس التي تحاكي في طبيعتها جبال كوردستان.

وتم تسجيل الأغنية بمساعدة من قبل فريق كوردستان 24 الإعلامي في روسيا.