مجتمع

الحرم المكي يخفف الإجراءات الإحترازية ويعود إلى ما قبل كورونا

author_image سوار أحمد
الشرق الاوسط السعودية الحرم المكي كورونا

أربيل (كوردستان 24)- باشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، بإزالة ملصقات التباعد الجسدي داخل المسجد وأروقته وساحاته ومرافقه، وذلك في تخفيف للإجراءات الإحترازية وعودة الحرمين لاستقبال القاصدين والزوار بكامل طاقتهما الاستيعابية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود بالرئاسة، أسامة بن منصور الحجيلي، أن الوكالة بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بدأت بإزالة الملصقات.

وكانت الملصقات وضعت للمساعدة في تطبيق التباعد الجسدي داخل المسجد الحرام استجابة للسلطات الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما تم تغيير الهوية البصرية المحيطة بالكعبة، وذلك باستبدال الحواجز البلاستيكية الملاصقة للكعبة المشرفة بحواجز شريطية، في إجراء يستهدف استقبال قاصدي المسجد الحرام بكامل طاقته الاستيعابية.

واعلنت السعودية في شهر آب اغسطس الماضي، انها ستستأنف تدريجيا للمعتمرين الملقحين الوافدين من دول العالم، في قرار يشكل انفراجة لآلاف المسلمين حول العالم ولاقتصاد المملكة بعد نحو 18 شهرا من تعليق قبول هؤلاء الأجانب بسبب جائحة كورونا.

 

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