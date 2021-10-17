ارتفاع جديد للدولار في تعاملات الأحد في اسواق اربيل
أربيل (كوردستان 24)- شهد سعر صرف الدولار اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا أمام العملة المحلية في معظم أسواق إقليم كوردستان.
أسعار الدولار والعملات الأخرى في أسواق إقليم كوردستان
100 دولار = 148500 دينار
100 يورو = 172500 دينار
100 جنيه إسترليني = 202000 دينار
100 ليرة تركية = 16300 دينار
100 ألف تومان إيراني = 5500 دينار
دينار أردني واحد = 2090 دينار
أسعار الذهب في تعاملات الأحد بإقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 420000 دينار
مثقال عيار 21 = 370000 دينار
مثقال عيار 18 = 315000 دينار