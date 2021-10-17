سیاسة

بالأرقام.. عدد مقاعد وأصوات القوى السياسية الكوردستانية المشاركة في الانتخابات العراقية

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان 24)- وفقا لآخر النتائج التي أعلنتها المفوضية اللجنة العليا المستقلة للانتخابات في العراق، فإن عدد المقاعد التي حازت عليها القوى السياسية في اقليم كوردستان، كانت على الشكل التالي:

الحزب الديمقراطي الكوردستاني 33 مقعدا

الاتحاد الوطني الكوردستاني 16 مقعدا

الجيل الجديد  9 مقاعد

الإتحاد الإسلامي 4 مقاعد

جماعة العدل الكوردستانية مقعد واحد

ونال مرشحو الحزب الديمقراطي الكوردستاني مجملا أكبر عدد من الاصوات حيث بلغت 772.506 صوتا، والاتحاد الوطني الكوردستاني 235.264 صوتا، والاتحاد الاسلامي 104.020 صوتا، جماعة العدل الكوردستانية 64.156 صوتا.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، منتصف ليلة السبت-الأحد، النتائج النهائية للانتخابات العراقية لعام 2021، والتي أجريت يوم الأحد الماضي وسط اجراءات أمنية مشددة.

وقال رئيس مجلس المفوضية، عدنان جليل، في مؤتمر صحفي عقد في بغداد داخل المنطقة الخضراء، "هذه النتائج تُعد أولية ويمكن الطعن فيها"، مشيرا الى ان نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 43 بالمئة.

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