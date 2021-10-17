دانة غاز: لسنا طرفا في اتفاقية بيع وشراء الغاز بالشركة الإيرانية للنفط

أربيل (كوردستان 24)- قالت شركة "دانة غاز" في بيان، انها ليست طرفا في اتفاقية بيع وشراء الغاز أو في دعوى التحكيم المتعلقة بشركتي نفط الهلال والشركة الوطنية الإيرانية للنفط.

وافاد البيان ان طرفي دعوى التحكيم هما شركة نفط الهلال والشركة الوطنية الإيرانية للنفط، وهما أيضاً طرفا العقد في اتفاقية بيع وشراء الغاز موضوع دعوى التحكيم.

وذكر البيان ان نفط الهلال للتعويض تشمل مطالبات عن الخسائر التي تكبدتها الأطراف ذات الصلة، ويشمل ذلك شركة غاز الهلال الوطنية المحدودة.

وأشار البيان إلى أنه تم تأسيس شركة دانة غاز الهلال الوطنية المحدودة في 22 يوليو 2003 ومملوكة بنسبة 65 بالمئة من قبل شركة نفط الهلال وبنسبة 35 بالمئة من قبل شركة دانة غاز والغرض الأساسي من تأسيسها هو تسويق الغاز الطبيعي والمنتجات ذات الصلة في الإمارات والذي يتم شراؤه من شركة نفط الهلال والتي تعاقدت مع شركة النفط الوطنية الإيرانية.

وقالت شركة دانة غاز في البيان بأن هذا الفشل من قبل شركة النفط الوطنية الإيرانية أدى إلى عدم استطاعة "دانة غاز الهلال الوطنية المحدودة" إيجاد أي غاز لبيعه إلى المستخدمين النهائيين.

ولا تزال تفاصيل حكم هيئة التحكيم سرية بين الطرفين المعنيين، ولكن مبلغ 607.5 مليون دولار هو ما ستحصل عليه دانة غاز فيما يتعلق بالقرار الصادر في 27 سبتمبر 2021.