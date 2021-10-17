رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2021، القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا الجنرال جون برينان.

وخلال اللقاء، جرى بحث آخر التطورات والمستجدات في العراق وسوريا، فضلاً مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا مواصلة دعم قوات البيشمركة في الحرب ضد إرهابيي داعش، وأشار مجدداً إلى أن داعش لا يزال يشكل تهديداً حقيقياً في العراق وسوريا.

ووجّه رئيس الحكومة شكره للتحالف الدولي على دعمه، وشدد على أهمية التنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي، ولا سيما في المناطق الكوردستانية خارج الإقليم، لمواجهة مخاطر الإرهاب في تلك المناطق. وقال إن استقرار وضع العراق سيكون له الأثر الإيجابي على أمن المنطقة واستقرارها بشكل عام.