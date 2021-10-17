الرئيس بارزاني يهنئ المسلمين بحلول المولد النبوي الشريف

أربيل (كوردستان 24)- أصدر الرئيس مسعود بارزاني اليوم الأحد تهنئة للمسلمين في كوردستان والعراق والعالم بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف.

وقال الرئيس بارزاني في تهنئته إنه "بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، ولادة النبي محمد المصطفى (صلى الله عليه وسلّم)، أتقدم بخالص التهاني إلى عموم المسلمين في العالم والعراق ومسلمي كوردستان بشكل خاص".

وأضاف "أسال المولى القدير بأن تسهم هذه الذكرى المباركة في تعميق روح التسامح والتعايش الديني والقومي والمذهبي في جميع أرجاء العراق ومنطقتنا".

وأعرب الرئيس عن أمله بأن تكون هذه المناسبة باباً للخيرات والبركات والسعادة لشعب كوردستان وشعوب المنطقة، ومبعثاً لإحلال السلام والاستقرار إلى العالم والمنطقة.