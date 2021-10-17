سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنئ بذكرى المولد النبوي الشريف

"مولد نبوي مبارك، وأسال المولى القدير أن يحفظ شعب كوردستان والإنسانية جمعاء من كل سوء ومكروه"
author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان مسرور بارزاني المولد النبوي الشريف

أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2021، المسلمين في كوردستان والعالم بأسره بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1443 هـ.

وفيما يلي نص التهنئة:

يطيب لي أن أتقدم إلى عموم مسلمي كوردستان والعالم، بخالص التهاني القلبية وأزكى التبريكات بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف.

وفي هذه المناسبة العطرة، آمل أن تكون ذكرى مولد نبي الرحمة (صلى الله عليه وسلّم)، مبعث سرور وبهجة وفرح، وسبيلاً لترسيخ القيم والمبادئ الدينية الروحية، ومنها التسامح والتعايش وقبول الآخر والعدالة.

مولد نبوي مبارك، وأسال المولى القدير أن يحفظ شعب كوردستان والإنسانية جمعاء من كل سوء ومكروه.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

موضوعات ذات صلة
کوردستان

مسرور بارزاني يوجّه باتخاذ الإجراءات الإدارية لتحويل "بيرمام" إلى قضاء
  7 دقائق
کوردستان

نيجيرفان بارزاني يعود إلى إقليم كوردستان
  2 ساعات
کوردستان

الديمقراطي الكوردستاني يرحب بإعلان النتائج الأولية للانتخابات النيابية العراقية
  2 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف