رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنئ بذكرى المولد النبوي الشريف

أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2021، المسلمين في كوردستان والعالم بأسره بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1443 هـ.

وفيما يلي نص التهنئة:

يطيب لي أن أتقدم إلى عموم مسلمي كوردستان والعالم، بخالص التهاني القلبية وأزكى التبريكات بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف.

وفي هذه المناسبة العطرة، آمل أن تكون ذكرى مولد نبي الرحمة (صلى الله عليه وسلّم)، مبعث سرور وبهجة وفرح، وسبيلاً لترسيخ القيم والمبادئ الدينية الروحية، ومنها التسامح والتعايش وقبول الآخر والعدالة.

مولد نبوي مبارك، وأسال المولى القدير أن يحفظ شعب كوردستان والإنسانية جمعاء من كل سوء ومكروه.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان