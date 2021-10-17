نيجيرفان بارزاني يعود إلى إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- بعد زيارة رسمية إلى دولة قطر، وصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الأحد، ١٧ أكتوبر ٢٠٢١، إلى أربيل.

وأثناء زيارته للدوحة، اجتمع نيجيرفان بارزاني مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، ومع رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، وبحث معهم سبل تعزيز العلاقات وتوسيع مجالات التعاون والشراكة بين العراق وإقليم كوردستان وبين دولة قطر، وأوضاع المنطقة بصورة عامة.

وبعد اختتام برنامج الزيارة، تم مساء اليوم توديع نيجيرفان بارزاني في مراسم بالدوحة، من قبل علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة القطري.