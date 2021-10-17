سیاسة

نيجيرفان بارزاني يعود إلى إقليم كوردستان

تم مساء اليوم توديع نيجيرفان بارزاني في مراسم بالدوحة، من قبل علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة القطري
author_image Kurdistan24 اربیل
توديع نيجيرفان بارزاني في مراسم بالدوحة
توديع نيجيرفان بارزاني في مراسم بالدوحة
کوردستان إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- بعد زيارة رسمية إلى دولة قطر، وصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الأحد، ١٧ أكتوبر ٢٠٢١، إلى أربيل.

وأثناء زيارته للدوحة، اجتمع نيجيرفان بارزاني مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، ومع رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، وبحث معهم سبل تعزيز العلاقات وتوسيع مجالات التعاون والشراكة بين العراق وإقليم كوردستان وبين دولة قطر، وأوضاع المنطقة بصورة عامة.

وبعد اختتام برنامج الزيارة، تم مساء اليوم توديع نيجيرفان بارزاني في مراسم بالدوحة، من قبل علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة القطري.

موضوعات ذات صلة
کوردستان

مسرور بارزاني يوجّه باتخاذ الإجراءات الإدارية لتحويل "بيرمام" إلى قضاء
  8 دقائق
کوردستان

الديمقراطي الكوردستاني يرحب بإعلان النتائج الأولية للانتخابات النيابية العراقية
  2 ساعات
کوردستان

رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنئ بذكرى المولد النبوي الشريف
  2 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف