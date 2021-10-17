سیاسة

مسرور بارزاني يوجّه باتخاذ الإجراءات الإدارية لتحويل "بيرمام" إلى قضاء

المحافظ وجّه كتاباً إلى مجلس المحافظة تناول أسباب تحويل بيرمام إلى قضاء
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محافظ أربيل أوميد خوشناو
محافظ أربيل أوميد خوشناو
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أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتحويل "بيرمام" من ناحية إلى قضاء إداري.

جاء ذلك في حديث أدلى به محافظ أربيل أوميد خوشناو في مقابلة مع كوردستان 24، مشيراً إلى المباشرة باتخاذ الإجراءات الإدارية المتعلقة بهذا الصدد.

وقال خوشناو إن رئيس الحكومة أصدر توجيهاته لتحويل ناحية بيرمام إلى قضاء إداري نظراً لموقعها الجغرافي وعدد نسماتها والمناطق الشاسعة المحيطة بها.

وأضاف المحافظ أنه وجّه كتاباً إلى مجلس المحافظة تناول أسباب تحويل بيرمام إلى قضاء، مبيناً أن بيرمام لا تزال تتبع قضاء شقلاوة.

وأكد خوشناو أن العديد من المجتمعات السكانية والنواحي المحيطة ستتبع بيرمام بعد أن يتم تحويلها إلى قضاء رسمياً، مرجحاً اتخاذ القرار مع قرار تحويل ناحية عنكاوا إلى قضاء بشكل موحد في أقرب وقت ممكن بعد اتخاذ الإجراءات الإدارية.

وتتبع بيرمام وعنكاوا محافظة أربيل.

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