اقتصاد

العراق: ارتفاع سعر النفط فوق 80 دولاراً "مؤشر إيجابي"

تحديات سوق النفط العالمية لا تزال قائمة لعدم احتواء فيروس كورونا بشكل كامل.
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العراق نفط العراق

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة النفط العراقية ارتفاع سعر النفط عن 80 دولارا يعد "مؤشرا إيجابيا" بيد أنه يحتاج إلى استقرار على المدى الطويل.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان إن العراق يهدف إلى تحقيق أعلى الإيرادات المالية من خلال الالتزام باتفاقية أوبك+.

وأضاف أن تحديات سوق النفط العالمية لا تزال قائمة لعدم احتواء فيروس كورونا بشكل كامل.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، التزمت أوبك+ باتفاقها الهادف إلى زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً مع إلغاء تخفيضات الإنتاج.

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