توفيق سرحان رئيساً للجنة المؤقتة للاتحاد السوري لكرة القدم

أربيل (كوردستان 24)- وافق أعضاء الجمعية العمومية للمؤتمر الاستثنائي للاتحاد السوري لكرة القدم الاثنين على قبول استقالة رئيس وأعضاء الاتحاد السوري وتشكيل لجنة مؤقتة برئاسة توفيق سرحان لتسيير أمور اللعبة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة اشهر حتى يتم انتخاب اتحاد جديد.

وضمت اللجنة الموقتة بعضويتها كل من احمد قوطرش وياسر لبابيدي وعبد الحميد الخطيب ونبيل السباعي.

وكان الاتحاد السوري برئاسة حاتم الغايب تقدم باستقالة جماعية بعد خسارة منتخب سوريا امام نظيره اللبناني الثلاثاء الفائت في عمان 2-3 ضمن الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الآسيوية الأولى من الدور الثالث الحاسم المؤهل لمونديال 2022.

ويحتل المنتخب السوري المركز السادس الاخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة مقابل 10 نقاط لإيران المتصدرة و8 نقاط لكوريا الجنوبية و5 نقاط للبنان و3 للامارات والعراق.