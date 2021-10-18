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وائل كفوري ينجو بأعجوبة من حادث سير مروع

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وائل كفوري
وائل كفوري
الشرق الاوسط وائل كفوري حادث سير

أربيل (كوردستان 24)- نجا المطرب اللبناني الشهير وائل كفوري من حادث سير مروع عندما اصطدمت سيارته بسيارة أخرى شمالي بيروت.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن النائب هادي حبيش، وهو صديق كفوري، إن الفنان اللبناني كان يسير بسرعة نحو 100 كيلومتر عندما ارتطمت سيارته بسيارة خرجت من أحد المفارق.

وأضاف حبيش أن كفوري "طار" من السيارة خلال الحادث، لأنه لم يكن يضع حزام الأمان، مشيراً إلى أن وضعه مستقر ولم يتعرض لجروح خطيرة.

وأشار إلى أن كفوري نجا بأعجوبة بعدما انقلبت سيارته عدة مرات برفقة صديقته.

إلى ذلك قالت مصادر طبية إن كفوري "غادر المستشفى مساء الأحد وهو بحاجة لـ"مزيد من الراحة في منزله".

وتعرّض كفوري لرضوضٍ في جسمه ووجهه استوجبت إبقاءه في المستشفى ليومين، في وقتٍ طمأن عددٌ من المقرّبين منه بأنّ حالته الصحيّة مستقرّة ويمكنه أن يستأنف نشاطه قريباً.

 

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