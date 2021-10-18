سیاسة

الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني يناقشان تشكيل "جبهة موحدة" ببغداد

ترأس وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني فاضل ميراني، وكان في استقباله الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني
author_image Kurdistan24 اربیل
المتحدثان باسم الحزبين الكوردستانيين الرئيسيين - صورة: كوردستان 24
المتحدثان باسم الحزبين الكوردستانيين الرئيسيين - صورة: كوردستان 24
کوردستان إقليم كوردستان الحزب الديمقراطي الحزب الديمقراطي الكوردستاني الاتحاد الوطني الكوردستاني

أربيل (كوردستان 24)- عقد وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني اجتماعاً مع الاتحاد الوطني الكوردستاني في السليمانية لبحث جملة ملفات، وعلى رأسها تشكيل "جبهة موحدة" بين القوى الكوردستانية في بغداد.

ووصل وفد من الحزب الديمقراطي إلى السليمانية في وقت سابق من اليوم في إطار برنامج وضعه لزيارة جميع الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان.

وحصل الحزب الديمقراطي على المرتبة الأولى بـ33 مقعداً، فيما حل الاتحاد الوطني ثانياً على صعيد الأحزاب الكوردستانية في الانتخابات العراقية التي أجريت في 10 من الشهر الجاري.

وترأس وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني فاضل ميراني، وكان في استقباله الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني.

وفي حديثه للصحفيين، وصف المتحدث باسم الديمقراطي محمود محمد الزيارة بـ"الودية"، وقال إنها تأتي في إطار المساعي الرامية لتشكيل "جبهة موحدة" ببغداد.

وأشار إلى أن الاتفاق بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني سيضمن الحقوق والمستحقات الدستورية لشعب كوردستان تحت قبة البرلمان الاتحادي.

وفيما يتعلق بمحادثات تشكيل الحكومة مع الأحزاب القوى العراقية، قال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي إن حزبه يحتفظ بعلاقات جيدة مع التيار الصدري.

وكانت الكتلة الصدرية التي يقودها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر قد حصلت على المرتبة الأولى بواقع 73 مقعداً في البرلمان الاتحادي.

وأشار المتحدث باسم الديمقراطي الكوردستاني إلى أن المحادثات مع القوى السنية والشيعية الأخرى بشأن تشكيل الحكومة ستجرى في الفترة القريبة المقبلة.

ولم يناقش الحزبان الكورديان الرئيسيان ملف رئاسة الجمهورية التي جرى العرف السياسي السائد في العراق أن تذهب إلى شخصية كوردية.

ولم يتمكن الاتحاد الوطني - الذي خاض الانتخابات متحالفاً مع حركة التغيير، من الحصول سوى على 16 مقعداً، فيما لم يفز أي من مرشحي الحركة.

وعقب اجتماعه مع كبار مسؤولي الاتحاد الوطني الكوردستاني، التقى وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني بمسؤولي حركة التغيير.

وسبق أن رحب الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالنتائج الأولية النهائية للانتخابات، وأشاد بنزاهتها على الرغم من ملاحظاته الفنية عليها.

 

 

موضوعات ذات صلة
العالم

وفاة كولن باول إثر مضاعفات فيروس كورونا
  1 ساعات
الشرق الاوسط

الكويت تسيطر على حريق اندلع في أكبر مصفاة نفط وأوقع إصابات
  3 ساعات
الشرق الاوسط

وائل كفوري ينجو بأعجوبة من حادث سير مروع
  3 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف