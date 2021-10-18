صحة وبیئة

اقليم كوردستان يسجل 23 حالة وفاة جديدة بكورونا

author_image سوار أحمد
کوردستان وزارة الصحة اقليم كوردستان كورونا

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان اليوم الاثنين، تسجيل 792 اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكر تقرير للوزارة انه تم تسجيل 234 اصابة جديدة في اربيل و269 في السليمانية و255 في دهوك و14 في حلبجة و20 في كرميان.

وتماثلت 1321 اصابة للشفاء، فيما اكدت الوزارة تسجيل 23 حالة وفاة جديدة، 9 منها في اربيل و2 في السليمانية و8 في دهوك و4 في رابرين.

وبلغ اجمالي عدد الاصابات في الاقليم 350987 اصابة، شفي منها 326485، فيما توفي حتى الآن 6159 شخصا.

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