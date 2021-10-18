بعد 5 سنوات.. العراق يعلن اعتقال المسؤول عن تفجير الكرادة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الاثنين، اعتقال غزوان الزوبعي ويعد المسؤول عن تفجير الكرادة وهجمات أخرى في مناطق مختلفة من العراق.

ونشر الكاظمي على موقع تويتر "بعد أكثر من خمس سنوات على جريمة تفجير الكرادة التي أدمت قلوب العراقيين، نجحت قواتنا البطلة، بعد ملاحقة مخابراتية معقّدة خارج العراق، في اعتقال الإرهابي غزوان الزوبعي، الملقب بأبو عبيدة بغداد، المسؤول عن هذه الجريمة وجرائم أخرى".

وتابع ان "محاسبة المتورطين بدماء أبنائنا واجب وطني لن نحيد عنه، وقد وجهنا بتنظيم مسابقة لإنشاء نصب يخلد ضحايا تفجير الكرادة كجزء من الوفاء لكل تضحيات العراقيين".

ونفذ تنظيم داعش تفجيرا في الكرادة عام 2016، اسفر عن وفاة واصابة قرابة 500 شخصا.