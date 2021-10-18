مسرور بارزاني عن وفاة كولن باول: لقد عملنا سويا لتخليص البلاد من الدكتاتورية

أربيل (كوردستان 24)- عبر رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الاثنين، عن تعاطفه مع عائلة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول، مؤكدا انهما عملا سويا من أجل تخليص البلاد من الدكتاتورية.

ونشر مسرور بارزاني على حسابه في موقع تويتر "أحزنني خبر وفاة وزير الخارجية السابق كولن باول، وهو سيبقى صديقا دائما لإقليم كوردستان والعراق".

واضاف "لقد عملنا سويا بشكل وثيق لتخليص البلاد من الدكتاتورية".

وعبر رئيس حكومة الاقليم عن تعاطفه مع عائلة كولن باول.

وأُعلن اليوم الاثنين وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول عن عمر يناهز 84 عاماً إثر مضاعفات فيروس كورونا.

وباول هو أول وزير خارجية أمريكي أسود، ولعب دوراً بارزاً مع العديد من الإدارات الجمهورية في تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية في السنوات الأخيرة من القرن العشرين والسنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين.