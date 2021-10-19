أردوغان يكشف عن مقترح أمريكي لتمكين تركيا من مقاتلات "إف-16"

أربيل (كوردستان 24)- اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، ان بلاده تجري محادثات مع الولايات المتحدة لشراء طائرات مقاتلة من طراز "أف-16"، بعد استبعاد تركيا من برنامج الطائرات المقاتلة الأمريكية "ف-35".

واقصت واشنطن أنقرة من استثماراتها في برنامج "إف-35" عام 2019 بعد شرائها نظام الدفاع الجوي الروسي "إس-400"، وشهدت الشراكة القائمة منذ عقود بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي توترا لم يسبق له مثيل خلال السنوات الخمس الماضية بسبب خلافات بشأن سياسة كل منهما تجاه سوريا وعلاقات أنقرة الوثيقة مع موسكو وطموحاتها البحرية في شرق البحر المتوسط.

وصارت أنقرة تطالب بتعويضات عن إقصائها من البرنامج الأمريكي، نظرا لدفعها مسبقا 1,4 مليار دولار.

وتقول أنقرة إنها تأمل في أن تتحسن العلاقات مع واشنطن في ظل إدارة الرئيس بايدن.

وقال أردوغان للصحافيين في مطار في إسطنبول الأحد قبل التوجه إلى جولة في أفريقيا "طرحنا هذه المسألة في محادثاتنا. نولي أهمية للحوار لإيجاد حل لهذه المشكلة".

وأضاف أن خطة تركيا لشراء طائرات "أف-16" "مرتبطة بالطبع بمشكلة إف-35"، موضحا أن الولايات المتحدة عرضت على بلاده طائرات "أف-16" لتحديث أسطولها الجوي.

وتابع أردوغان "قلنا إننا سنتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتلبية الاحتياجات الدفاعية لبلدنا"، موردا أن تركيا تعمل على تحديث أسطولها من الطائرات الحربية.