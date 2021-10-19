نصر الله محذرا "القوات اللبنانية": لدينا مئة ألف مقاتل مدرب

أربيل (كوردستان 24)- قال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن لدى حزبه مئة ألف مقاتل مدربين ومجهزين في لبنان، وذلك في أول تعليق له بعد توترات شهدتها بيروت الخميس خلال مظاهرة اعترضت على أداء المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ.

واعتبر نصرالله يوم الاثنين، خلال خطاب نقلته قناة المنار الناطقة باسم الحزب المدعوم من طهران، ان حزب "القوات اللبنانية" يحاول جر البلاد إلى "الحرب الأهلية" موجها اتهامات عالية النبرة إلى رئيسه سمير جعجع.

واعتبر نصرالله أن حزب "القوات اللبنانية"، أبرز خصومه المسيحيين، يحاول جر البلاد إلى "الحرب الأهلية" وإطلاق الرصاص على مناصريه ومناصري حليفته حركة أمل، ما أوقع سبعة قتلى في منطقة الطيونة، أحد أبرز خطوط التماس خلال الحرب الأهلية (1975-1990).

ولفت نصرالله، الذي يُعدّ حزبه القوة العسكرية والسياسية الأبرز في لبنان ويقود حملة مطالبة بعزل قاضي التحقيق طارق البيطار، إلى أنه يذكر هذا الرقم للمرة الأولى "لأمنع الحرب لا لأهدد بحرب أهلية".

ورأى أن "البرنامج الحقيقي" لحزب "القوات"، "هو الحرب الأهلية"، موجها اتهامات عالية النبرة إلى رئيسه سمير جعجع.

وأتت مواقف نصرالله بعد توتّر شهدته بيروت الخميس أثناء مظاهرة نظمها حزبه وحليفته حركة أمل اعتراضا على أداء القاضي البيطار، تخللها إطلاق رصاص وقذائف، في تصعيد خطير لم تتضح ملابساته وكيف بدأ بعد.

وأسفرت أعمال العنف عن مقتل سبعة أشخاص، هم ثلاثة عناصر من حزب الله وثلاثة عناصر من حركة أمل، بالإضافة إلى امرأة أصيبت بطلق ناري في رأسها أثناء تواجدها في منزلها. وأصيب كذلك 32 شخصا آخرين بجروح.