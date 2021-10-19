أسعار الدولار والعملات العالمية في اسواق كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- سعر الدولار والعملات العالمية، واسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في اسواق اقليم كوردستان كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في أسواق إقليم كوردستان

100 دولار = 148300 دينار

100 يورو = 172500 دينار

100 جنيه إسترليني = 202000 دينار

100 ليرة تركية = 16300 دينار

100 ألف تومان إيراني = 5500 دينار

دينار أردني واحد = 2011 دينار

أسعار الذهب في تعاملات الأحد بإقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 420000 دينار

مثقال عيار 21 = 370000 دينار

مثقال عيار 18 = 315000 دينار