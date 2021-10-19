المفوضية: القضاء يرد 1360 طعنا انتخابيا

أربيل (كوردستان 24)- قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، ان القضاء رد نحو عن 1360 طعناً على الإعلان الأول للنتائج.

وقال مدير دائرة الاعلام والاتصال الجماهيري حسن سلمان لـ"الصباح"، إنَّ "عدد الطعون على الإعلان الأول للنتائج الذي جاء بعد أقل من 24 ساعة على انتهاء التصويت العام بلغ 1360 طعناً"، مشيراً إلى أنَّ "الطعون رفعت جميعها إلى الهيئة القضائية التي قامت بدورها بردها بشكل كامل".

واكد ان "المفوضية ستنتهي اليوم الثلاثاء من تسلم الطعون بالنتائج الأولية التي أعلنتها يوم السبت الماضي، بعد أن فتحت الباب لذلك لمدة 3 أيام اعتباراً من اليوم التالي لإعلان النتائج".

وأوضح سلمان أنَّ "تلك الطعون ستحال وعلى مدى 10 أيام للهيئة القضائية المختصة بالانتخابات، والتابعة لمجلس القضاء الأعلى والمؤلفة من 3 قضاة، للنظر بشكل نهائي فيها، إذ ستكون قراراتها ملزمة للمفوضية".

واشار الى أن "انتهاء الهيئة القضائية من النظر والبت في الطعون والشكاوى، سيتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات بالأسماء والمقاعد وكوتا النساء، لترفع النتائج للمحكمة الاتحادية للمصادقة عليها".