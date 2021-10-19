الصحة العراقية تحذر من موجة رابعة لكورونا

أربيل (كوردستان 24)- حذرت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الثلاثاء، من موجة رابعة لفيروس كورونا قد تصل إلى العراق مع دخول فصل الشتاء، مؤكدةً أن الموجة ضربت بصورة فعلية بعض الدول.

وقال مدير تعزيز الصحة وعضو الإعلام الطبي في وزارة الصحة هيثم العبيدي، في حديث لـ"الصباح"، ان "الموجة الرابعة لفيروس كورونا إلى الآن لم تصل إلى العراق"، مؤكدًا أن "الحالة الوحيدة لمقاومة الموجة المقبلة هي التلقيح".

وأكد أن "الموجة الرابعة ستكون قوية ومؤثرة جداً على المواطنين؛ في حال لم تصل نسبة التلقيح إلى 50 بالمئة من الشعب العراقي".

وسجلت وزارة الصحة العراقية أمس الاثنين، 28 حالة وفاة وأكثر من 2400 إصابة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبلغ المجموع الكلي لإصابات كورونا في البلاد إلى مليوني و 14 ألف حالة، ومجموع الوفيات إلى 22 ألف و 420 حالة، ومجموع حالات الشفاء إلى مليون 928 ألف و 896 حالة.