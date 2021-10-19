مقتل 48 متمرداً يمنياً في غارات للتحالف على منطقتين قرب مأرب

أربيل (كوردستان 24)- أعلن التحالف العسكري في اليمن بقيادة السعودية الثلاثاء مقتل 48 متمرداً في غارات نفذتها طائراته خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على مواقع في منطقتين قرب مدينة مأرب الاستراتيجية التي يحاول الحوثيون السيطرة عليها.

وأفاد التحالف في بيان أنّه نفّذ 14 "عملية استهداف" أدّت إلى تدمير 6 آليات عسكرية للمتمرّدين ومقتل 48 "عنصرا إرهابياً" في الكسارة على بعد نحو 30 كلم شمال غرب مأرب وفي الجوبة على بعد نحو 50 كلم جنوب المدينة.

وكان التحالف أعلن على مدار الاسبوع الماضي ضربات جوية استهدفت بشكل يومي مديرية العبدية الواقعة على بعد نحو 100 كلم جنوب مدينة مأرب والتي سقطت في أيدي المتمردين السبت، مفيدا بمقتل أكثر 1100 في هذه المنطقة وحدها.

ويحاول التحالف منع المتمردين من الوصول إلى مدينة مأرب، آخر معاقل الحكومة المعترف بها دوليا في شمال البلد الغارق في الحرب. وقد صعّد الحوثيون في شباط فبراير عملياتهم العسكرية للسيطرة عليها.

وأوقعت المعارك منذ ذلك الوقت مئات القتلى من الجانبين وتسببت بنزوح أكثر من 55 ألف شخص من منازلهم منذ مطلع العام الحالي، على ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

وبحسب مسؤول عسكري في القوات الحكومية، فإن "المعارك مستمرة في عدة جبهات لكن لم يحصل أي تقدم أو تغيير على الأرض في الساعات الماضية".