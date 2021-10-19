سیاسة

بينهم عراقيون.. بولندا وليتوانيا تلجأن للعنف ضد تدفق المهاجرين

أضافت المصادر أن حرسي الحدود البولندي والليتواني لا يريد أن تقوم وسائل الإعلام بتصوير الممارسات العنيفة بحق المهاجرين
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من بين المهاجرين عراقيون وسوريون: صورة: Agata Kubis OKO.press
من بين المهاجرين عراقيون وسوريون: صورة: Agata Kubis OKO.press
العالم العراق بولندا ليتوانيا

أربيل (كوردستان 24)- لجأ حرس الحدود في كل من بولندا وليتوانيا إلى استخدام العنف لإجبار المهاجرين العالقين عن الحدود على العودة إلى بيلاروسيا، حسبما أفادت مصادر مطلعة.

وقالت المصادر لكوردستان 24، إن حرس الحدود حجبوا كل أشكال المساعدة الطبية ومنعوا الصحفيين من الاقتراب من هؤلاء المهاجرين.

وأضافت المصادر أن حرسي الحدود البولندي والليتواني لا يريد أن تقوم وسائل الإعلام بتصوير الممارسات العنيفة بحق المهاجرين.

وحاول عدد كبير من المهاجرين عبور حدود بيلاروس (روسيا البيضاء) إلى بولندا أو ليتوانيا منذ مطلع العام الجاري، لكن معظمهم واجه صعوبة في الوصول إلى أوروبا واضطروا إلى العودة إلى بيلاروس.

وبحسب المصادر فأن غالبية هؤلاء المهاجرين هم من العراق وسوريا، ومن بينهم عدد كبير من كورد كلا البلدين.

وسهلت بيلاروس تدفق المهاجرين من العراق وسوريا إلى الدول الأوروبية المجاورة بعد فرض عقوبات عليها من الاتحاد الأوروبي.

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