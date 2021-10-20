سیاسة

13 قتيلا في تفجير استهدف حافلة عسكرية في دمشق

author_image سوار أحمد
سوریا دمشق حافلة عسكرية تفجير

أربيل (كوردستان 24)- أفادت وسائل اعلام رسمية بمقتل 13 شخصا في تفجير بعبوتين ناسفتين استهدف حافلة عسكرية عند جسر الرئيس في العاصمة السورية دمشق.

وقالت الوكالة السورية للأنباء "سانا"، ان "وحدات الهندسة فككت عبوة ثالثة كانت مزروعة في المكان الذي وقع فيه التفجير الإرهابي".

كما أسفر الهجوم، الذي وقع صباح الأربعاء، عن سقوط 3 جرحى آخرين.

ونادرا ما تقع هجمات في العاصمة منذ أن استعادت القوات الحكومية مناطق كانت خاضعة لسيطرة المعارضة في محيط دمشق، وخلال العام الحالي استهدفت هجمات عربات عسكرية في شرقي سوريا، ويعتقد أن تنظيم داعش مسؤول عنها.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف