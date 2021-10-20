13 قتيلا في تفجير استهدف حافلة عسكرية في دمشق

أربيل (كوردستان 24)- أفادت وسائل اعلام رسمية بمقتل 13 شخصا في تفجير بعبوتين ناسفتين استهدف حافلة عسكرية عند جسر الرئيس في العاصمة السورية دمشق.

وقالت الوكالة السورية للأنباء "سانا"، ان "وحدات الهندسة فككت عبوة ثالثة كانت مزروعة في المكان الذي وقع فيه التفجير الإرهابي".

كما أسفر الهجوم، الذي وقع صباح الأربعاء، عن سقوط 3 جرحى آخرين.

ونادرا ما تقع هجمات في العاصمة منذ أن استعادت القوات الحكومية مناطق كانت خاضعة لسيطرة المعارضة في محيط دمشق، وخلال العام الحالي استهدفت هجمات عربات عسكرية في شرقي سوريا، ويعتقد أن تنظيم داعش مسؤول عنها.