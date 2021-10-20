بينهم أطفال.. قتلى بقصف صاروخي على مدينة أريحا السورية

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، عن مقتل ثمانية أشخاص على الاقل، بينهم مدنيون قتلوا في قصف صاروخي للقوات الحكومية استهدف مدينة أريحا بمحافظة إدلب في شمال غرب البلاد.

وتتعرض مناطق واقعة تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفصائل مقاتلة أخرى في محافظة إدلب بين الحين والآخر لقصف من قوات الاسد، فيما ترد الفصائل باستهداف مواقع سيطرة القوات الحكومية في مناطق محاذية، على الرغم من سريان وقف لإطلاق النار في المنطقة منذ أكثر من عام ونصف.

وأوضح المرصد أن القصف وقع أثناء توجه أطفال إلى مدارسهم في سوق مكتظ في المدينة الواقعة في ريف إدلب الجنوبي، مشيرا إلى أن بين القتلى طفلان. كما أسفر القصف عن إصابة 26 شخصا على الأقل.

وتجدر الإشارة إلى أن القصف يأتي بالرغم من سريان وقف إطلاق النار الذي أعلنته موسكو الداعمة لدمشق وأنقرة الداعمة للفصائل المقاتلة في آذار/مارس 2020.

وجاء وقف إطلاق النار عقب هجوم واسع شنّته قوات الأسد بدعم روسي على مدى ثلاثة أشهر وسيطرت خلاله على مناطق واسعة في جنوب إدلب، ودفع نحو مليون شخص إلى النزوح من منازلهم.

وتسيطر هيئة تحرير الشام وفصائل مقاتلة أقل نفوذا على نحو نصف مساحة محافظة إدلب ومناطق محدودة محاذية لها من محافظات حلب وحماة واللاذقية. ويقطن تلك المنطقة نحو ثلاثة ملايين شخص نصفهم من النازحين.

وتسبب النزاع في سوريا منذ اندلاعه في العام 2011 بمقتل نحو نصف مليون شخص وأحدث دمارا هائلا في البنى التحتية وتسبب بنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.