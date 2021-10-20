مسرور بارزاني: مستوى التعليم اليوم يحدد مستقبل وطننا و العملية التعليمية من أولوياتنا

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأربعاء، ان مستوى التعليم في الاقليم سيحدد مستقبل وطننا، مشيرا في الوقت نفسه ان العملية التعليمية من أهم أولويات الكابينة الحكومية التاسعة.

وجاءت تصريحات مسرور بارزاني في كلمة له خلال مراسم تكريم الطلبة المتفوقين على مستوى اقليم كوردستان والمناطق المتنازع عليها، في الصف السادس الاعدادي.

ووجه مسرور بارزاني التهنئة للطلبة بتفوقهم متمنيا لهم التوفيق في كافة مراحلهم الدراسية، فيما شكر في الوقت نفسه الكوادر التعليمية والمدرسين والإداريين على الجهود التي بذلوها لإنجاح العملية التعليمية.

وقال مسرور بارزاني "رغم كافة الصعوبات والعراقيل والأزمات، ورغم انتشار جائحة كورونا فقد عمل المعلمون والإداريون بكل جهودهم لمواصلة التعليم سواء بالحضور أو الالكتروني".

ودعا رئيس حكومة الاقليم الطلبة أن يستخدموا العلم الذي تلقوه وسيتلقونه في تطوير وطنهم والعمل على ازدهاره وأن يكونوا اصدقاء للحياة وأعضاء فاعلين في المجتمع وأن يتقبلوا الاختلافات الدينية والطائفية والقومية وأن يحافظوا على بيئة بلادهم وطبيعتها حتى يكونوا قدوة للاجيال القادمة.

واكد رئيس الحكومة على ان "التعليم من أولويات حكومتنا وسنواصل بناء المدارس والمراكز التعليمية وتحديثها وسنستمر في تطوير المعلمين وتدريبهم لتكون الاجيال المقبلة أقوى ولديها إمكانيات اكبر وسنعمل بكل جهودنا على تطوير هذا القطاع رغم كافة الأزمات والعقبات".

ومع ارتفاع اعداد المصابين بفيروس كورونا مرة أخرى شدد مسرور بارزاني على أهمية اتباع التعليمات الصحية وارتداء الاقنعة الواقية وكذلك تلقي اللقاحات.

وقال إن "الوباء بدأ يأخذ منحى تصاعديا، ويتفاقم أكثر ، وقد اتصلت بوزير الصحة، وتحدثنا حول توفر جرعات كبيرة من اللقاح المضاد للوباء لكورونا، ولكن للأسف الناس غير مستعدين للتطعيم".

وتابع مخاطبا مواطني الاقليم "اللقاح يحميكم ويحمي ذويكم، نرجوا منكم ارتداء الأقنعة الواقية وتلقي اللقاح".