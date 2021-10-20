رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزّي برحيل الشيخ عبد الرزاق الخربيط

أربيل (كوردستان 24)- عزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2021، برحيل الشيخ عبد الرزاق الخربيط عميد عشيرة آل الخربيط.

وفيما يلي نص التعزيّة:

ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ رحيل الشيخ عبد الرزاق الخربيط، عميد عشيرة آل الخربيط في محافظة الأنبار، وإذ نتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب، نسأل المولى القدير أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

20 تشرين الأول (أكتوبر) 2021