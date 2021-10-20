وزير الخارجية الفرنسي يزور طرابلس الخميس

أربيل (كوردستان 24)- يشارك وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في اجتماع في طرابلس الخميس يهدف إلى تعزيز المرحلة الانتقالية في ليبيا، مع إجراء انتخابات رئاسية حاسمة في كانون الأول ديسمبر.

وقال لودريان أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ "يجب أن أذهب إلى طرابلس لأسباب طارئة"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل لتبرير غيابه عن اجتماع آخر كان مقررا الخميس في فرنسا.

وبحسب طرابلس ستشارك نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيس في هذا "المؤتمر الدولي لدعم الاستقرار".

ومن المقرر أن يحضر أيضا ممثلون من إيطاليا ومصر والسعودية وتركيا وقطر والجزائر وتونس وتشاد والسودان، بحسب وكالة الأنباء الليبية لانا.

وتسعى ليبيا للخروج من أزمة سياسية كبيرة مستمرة منذ سقوط النظام السابق لمعمر القذافي في عام 2011.

كما سيعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمرا دوليا حول ليبيا في 12 تشرين الثاني/نوفمبر من أجل تعزيز هذه المرحلة الانتقالية.

ويبدو أن انسحاب الجنود الأجانب والمرتزقة محوري في هذه العملية، بما أن قوى خارجية ساهمت إلى حد كبير في تأجيج النزاع الليبي.