الناتو يدعو لتخطي الخلافات بشأن أفغانستان

أربيل (كوردستان 24)- حض الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الأربعاء على عدم السماح للخلافات بشأن الانسحاب من أفغانستان أن تتسبب بانقسامات داخل صفوف الحلف، وذلك عشية اجتماع لوزراء دفاع الدول الأعضاء لتقييم الأخطاء.

وكان قرار الرئيس الأميركي جو بايدن إنهاء أطول حروب واشنطن والانسحاب من أفغانستان بعد 20 عاما من التدخل العسكري الغربي قد أثار انتقادات دول حليفة للولايات المتحدة.

كما هز الحلف ايضا نزاع منفصل بين باريس وواشنطن بشأن اتفاقية "أوكوس" الدفاعية الجديدة التي تجمع بين الولايات المتحدة واستراليا وبريطانيا وأدت الى حرمان باريس من عقد ضخم لبيع غواصات لاستراليا.

وقال ستولتنبرغ للصحفيين "الخلافات أو الاختلافات في الآراء بشأن أوكوس وأفغانستان داخل الحلف لن تبدل من الحاجة الأساسية والرسالة بأنه على أوروبا وأميركا الشمالية أن تقفا معا".

وأضاف "اننا نواجه عالما أكثر تنافسية ونواجه المزيد من التخاصم بين الدول، لذا من الأهم أن تتكاتف الدول الثلاثين داخل الحلف".

ويجتمع وزراء دفاع دول الحلف في بروكسل الخميس في أول محادثات مباشرة منذ الانسحاب الاميركي من افغانستان وعمليات الاجلاء الجوية.

ويعتزم الحلف اجراء مراجعة و"استخلاص للدروس" من مشاركته العسكرية في افغانستان التي استمرت نحو عقدين وانتهت بطريقة كارثية.