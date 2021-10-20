اقتصاد

أكياس من الأوراق النقدية تحت أنقاض البنك المركزي في الموصل

شوهد عمال يسحبون من حفرة في الأرض عدة أكياس بلاستيكية سوداء تحتوي على رزم من الأوراق النقدية بالدينار
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العراق

أربيل (كوردستان 24)- أفادت تقارير صحفية بالعثور على أكياس تحتوي على أوراق نقدية تالفة في خزينة البنك المركزي في مدينة الموصل العراقية حيث استولى تنظيم داعش على ملايين الدولارات.

في المبنى الضخم المدمر الذي لا يزال سقفه متفحما، شوهد عمال يسحبون من حفرة في الأرض عدة أكياس بلاستيكية سوداء تحتوي على رزم من الأوراق النقدية بالدينار.

واعلن حسين الزيدي مدير البنك المركزي فرع الموصل انه "اثناء عمليات التحرير تعرضت بناية البنك المركزي الى ضربة جوية".

وأضاف "بعد بداية عمليات تأهيل البناية وازالة الانقاض استطعنا ان ندخل داخل الخزينة واكتشفنا وجود عملة نقدية داخل الاكياس من فئات صغيرة. والعملة تالفة ومتضررة بشكل كبير جدا نتيجة غرق الخزائن بالمياه الجوفية اثر الضربة الجوية" خلال الهجوم لاستعادة الموصل.

وقال إنه تم العثور على حوالى 175 كيساً حتى الآن، دون أن يحدد المبلغ بدقة.

خلال سيطرة تنظيم داعش على الموصل في صيف 2014، سقطت مئات الملايين من الدولارات وسبائك الذهب المودعة في خزائن فرع البنك المركزي في الموصل في أيدي الدواعش.

المصدر: أ ف ب

 

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