سیاسة

قيادي بالديمقراطي الكوردستاني محذراً: "سنخسر" ما لم نتحد في بغداد

خطوة الحزب الديمقراطي الكوردستاني مهمة وخصوصاً للسنوات الأربع المقبلة
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فاضل ميراني في حديث لكوردستان 24
فاضل ميراني في حديث لكوردستان 24
کوردستان انتخابات العراق 2021

أربيل (كوردستان 24)- قال قيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني الأربعاء إن على القوى الكوردية الذهاب إلى بغداد مجتمعة ومتحدة، وبخلاف ذلك سيخسر الجميع.

يأتي هذا في وقت يجري فيه الحزب الديمقراطي الكوردستاني سلسلة لقاءات مع الأحزاب السياسية الأخرى من أجل توحيد الرؤى وإعداد وفد قبل بدء المفاوضات مع بغداد حول تشكيل الحكومة الجديدة.

وحصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على المرتبة الأولى على صعيد الأحزاب الكوردستانية في الانتخابات التي أجريت في 10 تشرين الأول أكتوبر الجاري.

وقال سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني فاضل ميراني لكوردستان 24 "إذا لم نذهب سوية الى بغداد فإننا سنخسر".

وأشار إلى أن منصبي رئيس الجمهورية ومحافظ كركوك هما مسألتان يريد الحزب الديمقراطي الاتفاق بشأنهما داخل كوردستان، لا سيما وأنه يرى أن هذين الملفين لا يمكن أن يتبناهما حزب واحد بمفرده.

هذا وقال عضو المكتب السياسي لحزب كادحي كوردستان بيكس قادر لكوردستان 24، إن خطوة الحزب الديمقراطي الكوردستاني مهمة وخصوصاً للسنوات الأربع المقبلة.

وتابع "في الفترة الماضية لم يكن الكورد متحدين في بغداد، وعليه نحن بحاجة ماسة إلى الوحدة السياسية وبحاجة إلى برنامج عمل مشترك".

 

 

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