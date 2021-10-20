أمن

انفجارات تدوي قاعدة أمريكية قرب المثلث السوري العراقي الأردني

"القوات أعادت انتشارها قبل استهداف قاعدة التنف وهذا يعني بانها تعلم الجهة التي استهدفت القاعدة"
author_image Kurdistan24 اربیل
سوریا قاعدة التنف سوريا

أربيل (كوردستان 24)- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء الأربعاء بتعرض قاعدة يتمركز فيها الأمريكيون إلى استهداف قرب مثلث الحدود السورية العراقية الأردنية.

وقال المرصد على حسابه في تويتر "انفجارات تدوي في قاعدة التنف قرب مثلث الحدود السورية العراقية الأردنية بعد إعادة انتشار قوات التحالف الدولي وجيش المغاوير خارج القاعدة".

وأضاف أن "حرب الطائرات المسيرة داخل الأراضي السورية بين ميلشيات إيران وجهات مجهولة"، مشيراً إلى أن "القوات أعادت انتشارها قبل استهداف قاعدة التنف وهذا يعني بانها تعلم الجهة التي استهدفت القاعدة".

وتوقع المرصد أن يكون "استهداف قاعدة التنف هو الرد الأول من قيادة غرفة الحلفاء (التابعة لإيران) على الغارة الإسرائيلية في تدمر".

 

موضوعات ذات صلة
کوردستان

طالبان تبدي استعداداً للتعاون مع روسيا والصين وإيران
  1 ساعات
کوردستان

قيادي بالديمقراطي الكوردستاني محذراً: "سنخسر" ما لم نتحد في بغداد
  2 ساعات
کوردستان

مسرور بارزاني للطلبة: كونوا وطنيين وأصدقاء للحياة وأصدقاء للبيئة
  5 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف