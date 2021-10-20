انفجارات تدوي قاعدة أمريكية قرب المثلث السوري العراقي الأردني

أربيل (كوردستان 24)- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء الأربعاء بتعرض قاعدة يتمركز فيها الأمريكيون إلى استهداف قرب مثلث الحدود السورية العراقية الأردنية.

وقال المرصد على حسابه في تويتر "انفجارات تدوي في قاعدة التنف قرب مثلث الحدود السورية العراقية الأردنية بعد إعادة انتشار قوات التحالف الدولي وجيش المغاوير خارج القاعدة".

وأضاف أن "حرب الطائرات المسيرة داخل الأراضي السورية بين ميلشيات إيران وجهات مجهولة"، مشيراً إلى أن "القوات أعادت انتشارها قبل استهداف قاعدة التنف وهذا يعني بانها تعلم الجهة التي استهدفت القاعدة".

وتوقع المرصد أن يكون "استهداف قاعدة التنف هو الرد الأول من قيادة غرفة الحلفاء (التابعة لإيران) على الغارة الإسرائيلية في تدمر".