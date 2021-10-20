سیاسة

وزارة البيشمركة تعلن مناقشة عدد من مشاريع الإصلاح الداخلي

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کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة البيشمركة الأربعاء أن الفريق الاستشاري العسكري الدولي (إم.إن.أي.جي) ومديرية الإصلاح عقدا اجتماعاً لبحث آلية جديدة لعملية الإصلاح في الوزارة.

وقالت وزارة البيشمركة في بيان إن الفريق الاستشاري الذي يمثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وهولندا اجتمع مع مديرية الإصلاح في الوزارة وجرى بحث مقترحات استئناف مشاريع الإصلاح، ولا سيما إطلاق عدد من مشاريع الإصلاح من قبل وزارة البيشمركة.

وأشارت إلى أنه تم تقديم آلية عمل ونشاطات لإجراء العملية الإصلاحية بالتعاون مع مديريات وزارة البيشمركة والتحالف الدولي.

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