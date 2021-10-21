سیاسة

أردوغان يطلب غطاء برلمانيا لتنفيذ عملياته العسكرية في سوريا والعراق

author_image سوار أحمد
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان
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أربيل (كوردستان 24)- رفعت الرئاسة التركية، مذكرة للبرلمان لتمديد الصلاحية الممنوحة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتنفيذ عمليات عسكرية في سوريا والعراق عامين آخرين.

وأكدت المذكرة المقدمة للبرلمان والتي تحمل توقيع أردوغان، أن "المخاطر والتهديدات للأمن القومي التي تحملها التطورات والصراع المستمر في المناطق المتاخمة للحدود البرية الجنوبية لتركيا، في تصاعد مستمر"، مطالبةً بإيلاء تركيا أهمية كبيرة للحفاظ على الاستقرار والوحدة الوطنية ووحدة أراضي الجار العراق.

وأشارت المذكرة إلى أن "استمرار وجود عناصر حزب العمال الكوردستاني، وتنظيم داعش في العراق، والمحاولات الانفصالية القائمة على أساس عرقي، تشكل تهديداً مباشراً للسلم الإقليمي والاستقرار ولأمن بلادنا".

وتابعت "الوحدات الكوردية المسلحة وداعش، التي تواصل وجودها في المناطق القريبة من حدودنا مع سوريا، مستمرة في أنشطتها ضد بلادنا وأمننا القومي والمدنيين".

وأفادت المذكرة بأن تركيا اتخذت إجراءات تتماشى مع مصالحها المشروعة المتعلقة بأمنها القومي، بهدف الحفاظ على الاستقرار والتهدئة القائمة في مناطق عملياتها.

كما لفتت المذكرة إلى تواصل المخاطر والتهديدات التي تستهدف الأنشطة المتعلقة بإرساء الاستقرار والأمن ضمن إطار "مسار أستانة" في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وجدد البرلمان التركي التفويض الممنوح لأردوغان بشأن العمليات العسكرية خارج الحدود في تشرين الأول/أكتوبر 2019. كما وافق البرلمان في كانون الأول/ديسمبر 2020، على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهراً بداية من كانون الثاني/يناير 2021.

ويهدد اردوغان بشن عملية عسكرية في الشمال السوري وقال قبل أيام إن "كفاحنا في سوريا سيستمر بشكل مختلف للغاية في الفترة المقبلة، سنخوض كل اشكال الكفاح اللازم ضد تلك التنظيمات الإرهابية والقوات المدعومة أميركياً هناك، وكذلك ضد قوات النظام، ونحن عاقدون العزم في هذا الخصوص"، ولم يحدد توقيت وطبيعة العمل العسكري، إلّا أن الجيش التركي وجهاز الاستخبارات الوطني التركي يجرون الاستعدادات.

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