الدولار يشهد انخفاضا والمعدن الاصفر يراوح بمكانه في بورصة اربيل
أربيل (كوردستان 24)- سجل سعر الدولار انخفاضا فيما يراوح سعر الذهب اليوم الخميس في اسواق اقليم كوردستان.
أسعار الدولار والعملات الأخرى في أسواق إقليم كوردستان
100 دولار = 148000 دينار
100 يورو = 172700 دينار
100 جنيه إسترليني = 203500 دينار
100 ليرة تركية = 16000 دينار
100 ألف تومان إيراني = 5480 دينار
دينار أردني واحد = 2011 دينار
أسعار الذهب في تعاملات الأحد بإقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 422000 دينار
مثقال عيار 21 = 372000 دينار
مثقال عيار 18 = 317000 دينار