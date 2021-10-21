سیاسة

حكومة كوردستان توافق على تخصيص 400 مليون دينار للقطاع الصحي في رابرين

author_image سوار أحمد
کوردستان ادارة رابرين مسرور بارزاني كورونا

أربيل (كوردستان 24)- وافق رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الخميس، على تخصيص مبلغ 400 مليون دينار لتطوير القطاع الصحي في إدارة رابرين المستقلة.

ويأتي ذلك ضمن جهود مكافحة جائحة كورونا وكمساعدات عاجلة، بعد الزيادة الملحوظة في اصابات فيروس كورونا في منطقة رابرين.

وسيتم صرف 250 مليون دينار على توفير المستلزمات الطبية للمستشفى الذي يضم 100 سرير، كما سيتم إنفاق 150 مليون دينار لتوفير الإمدادات الطبية لإدارة رابرين المستقلة بشكل عام.

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