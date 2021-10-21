رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل السفير البريطاني لدى العراق

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 21 تشرين الأول (أكتوبر) 2021، السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون.

وخلال اللقاء، جرى بحث الوضع العام في العراق بعد نجاح الانتخابات النيابية، كذلك تمت مناقشة سبل تطوير العلاقات بين إقليم كوردستان وبريطانيا.

وأعرب رئيس الحكومة عن أمله بأن تسهم نتائج الانتخابات في استقرار الوضع العراقي، وحل القضايا الجوهرية العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

كذلك ناقش الجانبان، إصلاحات وزارة البيشمركة والتصدي لمخاطر إرهابيي داعش، وأهمية تطبيق اتفاق سنجار وتطبيع الوضع في المنطقة.