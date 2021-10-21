الرئيس بارزاني والسفير البريطاني لدى العراق يبحثان آخر المستجدات السياسية

أربيل (كوردستان 24)- بحث الرئيس مسعود بارزاني مع السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون اليوم الخميس، آخر المستجدات السياسية في العراق والمنطقة.

في اللقاء تم مناقشة اوضاع السياسة العراقية وانتخاب المجلس العراقي ومرحلة بعد الانتخابات.

وخلال الاجتماع وصف الرئيس بارزاني والسفير البريطاني الانتخابات العراقية بأنها ناجحة، فيما عبرا عن املهما في أن تكون نتائج الانتخابات بداية مرحلة جديدة يتم فيها تنفيذ الاستقرار السياسي والمصلحة العامة لكافة العراقيين.

وعبر السفير البريطاني عن دعم بلاده لاقليم كوردستان وأشاد بالإصلاحات التي تجريها وزارة البيشمركة.