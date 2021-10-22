سیاسة

التحالف يقدم أولى "مساعدات الطوارئ" للبيشمركة.. والدفعة الثانية خلال أيام

تسلمت البيشمركة تلك الإمدادات الطبية بحضور مدير مديرية الشؤون الطبية ومدير المخازن العامة في الوزارة
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سيتم توزيع مساعدات مماثلة على جميع الألوية الأخرى الأسبوع المقبل
سيتم توزيع مساعدات مماثلة على جميع الألوية الأخرى الأسبوع المقبل
کوردستان البيشمركة التحالف الدولي

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة البيشمركة، إن التحالف الدولي قدّم لها مساعدات صحية وطبية ستوزع على ثمانية ألوية عسكرية في إطار دفعات سترسل تباعاً.

وتسلمت البيشمركة تلك الإمدادات الطبية بحضور مدير مديرية الشؤون الطبية ومدير المخازن العامة في الوزارة، بحسب بيان رسمي.

وذكر البيان أن المساعدات الطبية تضم أنواعاً مختلفة من حقائب الطوارئ بمختلف الأشكال والأحجام، والتي يمكن استخدامها أثناء القتال أو أي حوادث أخرى.

وتشمل الإمدادات الطبية تجهيزات أخرى، ومنها نقالة الجرحى وحقيبة ظهر للطوارئ مع مستلزمات طبية ضرورية أخرى، وفقاً للبيان.

وجاء في البيان أن المساعدات الطبية التي قدمها التحالف الدولي لثمانية أولية هي الدفعة الأولى من المساعدات الصحية لوزارة البيشمركة.

وقالت الوزارة إنه سيتم توزيع مساعدات مماثلة على جميع الألوية الأخرى الأسبوع المقبل.

وأوضحت البيشمركة أن التحالف الدولي سيواصل التنسيق معها لإمداداتها بأي احتياجات أخرى.

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