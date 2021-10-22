استئناف رحلات العودة الطوعية للمهاجرين انطلاقا من ليبيا

أربيل (كوردستان 24)- تم ترحيل 127 مهاجرا غامبيا كانوا محتجزين في ليبيا إلى بلادهم الخميس، في عملية هي الأولى منذ تعليق برنامج العودة الطوعية انطلاقا من الأراضي الليبية قبل أشهر، وفق ما أعلنت الجمعة المنظمة الدولية للهجرة.

وجاء في بيان للمنظمة "تم تقديم المساعدة إلى 127 مهاجرا غامبيين لإعادتهم إلى غامبيا بعدما أُعطي الإذن لبرنامج العودة الطوعية الذي تديره المنظمة الدولية للهجرة باستئناف الرحلات انطلاقا من ليبيا".

وتعد ليبيا نقطة عبور رئيسية لعشرات الآلاف من المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا والوافدين بغالبيتهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وبعدما غرقت ليبيا في فوضى إثر إطاحة نظام معمر القذافي في العام 2011، أصبحت البلاد محورا للهجرة والإتجار بالبشر في القارة الإفريقية.

ويتزامن استئناف عمليات العودة الطوعية مع مؤتمر دولي لدعم الاستقرار في ليبيا تستضيفه طرابلس، حضّت خلاله وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو السلطات الليبية على تسريع عودة المهاجرين المحتجزين في ليبيا إلى بلادهم وعلى الإفراج عن المهاجرين المعتقلين.

ومنذ أسابيع عدة تواجه طرابلس انتقادات كثيرة تدين المعاملة السيئة التي يلقاها المهاجرون على الأراضي الليبية.