كورونا.. السليمانية تتصدر عموم العراق بالإصابات والوفيات

أربيل (كوردستان 24)- أظهرت إحصائية لوزارة الصحة العراقية الجمعة تصدّر محافظة السليمانية في إقليم كوردستان جميع المحافظات العراقية الأخرى بالإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي، إن السليمانية سجلت وحدها 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلاً عن 10 وفيات في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاءت دهوك ثانياً من حيث عدد الإصابات بـ318 حالة، مع تسجيل وفاتين، بينما جاءت أربيل ثانياً من حيث عدد الوفيات بواقع تسع وفيات، مع تسجيل 295 إصابة جديدة بالوباء.

ويأتي ارتفاع الإصابات بعدما بلغ التفشي ذروته في منطقة رابرين لدرجة أن لم يعد هناك متسع في المستشفيات لاستقبال مزيد من المصابين.

وسجل العراق عموماً في الساعات الأربع والعشرين الماضية 1846 إصابة بالوباء و26 حالة وفاة، وفق أحدث إحصائية لوزارة الصحة.